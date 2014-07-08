Yarı finalde dev kapışma: Brezilya-Almanya

2014 Dünya Kupası evsahibi Brezilya ve Almanya bugün saat 23.00'te Belo Horitonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

2014 Dünya Kupası yarı finalinde eşleşen Brezilya ile Almanya, tarihlerinde yarın 22. kez karşı karşıya gelecek.

Önceki karşılaşmalarda Brezilya'nın galibiyet sayılarında Almanya'ya karşı üstünlüğü bulunuyor. "Sambacılar", Almanya'ya karşı 12 kez sahadan galip ayrıldı, Almanya 4 galibiyet elde etti, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Maçın hakemi Meksikalı Rodriguez

Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak yarı final karşılaşmasında, Meksikalı hakem Marco Rodriguez düdük çalacak. Rodriguez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marvin Torrentera ve Marcos Quintero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise ABD'den Mark Geiger üstlenecek.



Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Dünya Kupası'nda oynadıkları tek maçı Brezilya kazandı

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

Güney Kore-Japonya evsahipliğindeki 2002 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kupaya uzanan taraf, 2-0'lık skorla Brezilya oldu.

İki ülke, Dünya Kupası'ndaki randevularının yanı sıra Konfederasyonlar Kupası'nda da iki kez karşılaştı. Turnuvada 1999 yılında grup aşamasında rakibini 4-0 yenen "Sambacılar", 2005'te yarı finalde 3-2 galip geldi.

Daha önce 18 kez özel maçlarda mücadele eden Brezilya ile Almanya, son olarak 2011'de karşılaştı. Almanya, Stuttgart'ta konuk ettiği Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

İki takım da Dünya Kupası'nın gediklilerinden

Dünya Kupası'nda en fazla karşılaşmaya çıkan iki takım, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

Turnuvada en fazla maça çıkan takım olan Almanya, Brezilya önünde kupadaki 105. maçını oynayacak. Üç şampiyonluğu bulunan ve 18. kez Dünya Kupası sahnesine çıkan "Panzerler", son zaferini 24 yıl önce İtalya 1990'da yaşadı.

Tüm turnuvalarda boy gösteren ve 103. kez sahaya çıkacak Brezilya ise 5 şampiyonluğunun sonuncusunu 2002'de elde etti.

En fazla kazanan ülke Brezilya

Turnuvadaki 103. maçına çıkacak Brezilya, Dünya Kupası'nın en fazla galibiyet alan takımı olma unvanına sahip.

"Sambacılar" kupa tarihinde 70 kez galibiyet elde etti, 17 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Dünya Kupası'nda 105. maçına çıkmaya hazırlanan Almanya ise bunların 64'ünde galip geldi, 20'şer kez de sahadan beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya tarih yazdı

2014 Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kalan Almanya, turnuva tarihinde üst üste 4. kez yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Turnuva takımı olarak bilinen Almanya, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Almanya, 24 yıldır Dünya Kupası'na hasret olsa da son 4 organizasyonda adını yarı finale yazdırarak bir ilki gerçekleştirdi.

Almanya, 2002 yılında evsahibi Güney Kore'yi yarı finalde 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Finalde Brezilya'ya 2-0 kaybeden "Panzerler", çok yaklaştıkları kupaya ulaşamamıştı.

Almanlar, 2006'da İtalya'ya 2-0, 2010'da ise İspanya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası'na yarı finalde veda etmişti.