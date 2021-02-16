Yargıtay'dan 'maske cezası' kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, koronavirüsle mücadele tedbirlerine aykırı davranarak maske takmayanlara 'Kabahatler Kanunu' uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Maske takmayanlara 250 liradan bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin, 'maske takmayanlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesi'ne ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de itiraz etti.

İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi. İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırdı.

Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Daire, benzer dosyalarda verdiği aynı yöndeki diğer kararlarını da kaldırdı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.

NTV'nin aktardığına göre, bu kapsamda, maske takmayanlara 250 liradan bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.