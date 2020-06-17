Yargıda 'e-duruşma' dönemi

Adalet Bakanlığı’nın avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara bulundukları yerden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Bakan Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Bakan Gül, "Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak" dedi.



Bakan Gül, bu sistem ile avukatların duruşmaya bulundukları yerden bağlanabileceğini belirterek, "Birkaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi, çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, 2 günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu" ifadelerini kullandı.



Esas olanın adliyelere gelmek olduğunu söyleyen Bakan Gül, bu yöntemin bir alternatif olduğunu ve avukatların talep etmeleri halinde bundan yararlanabileceklerini anlattı. Bakan Gül, "Avukat, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-duruşma ile katılmak istiyorsa talepte bulunacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkeme, talebi uygun bularak kabul etmesiyle birlikte duruşmanın saati geldiğinde avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek ve 'CELSE' programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da kimliğini doğrulayarak sisteme girebilecek ve bulunduğu yerden diğer işlerini yaparak vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek" diye konuştu.

"Yargıya güvenin artacağı bir uygulama"

Yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın startını vermiş olduklarını kaydeden Bakan Gül, "Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu CELSE programıyla entegre ederek ceza davalarında yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde ve kapsamını genişleterek uygulayacağız. Bu reformun, tüm meslektaşlarımıza, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde aynı anda dosyaya ekrandan avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilecekler, dilekçe verebilecek, hakim yazılı beyanı görebilecek" dedi. (DHA)





