

Almanya'da Tuğçe Albayrak'ın ölümünden 2,5 ay sonra yargı süreci başlıyor. Offenbach kentindeki savcılık, 18 yaşındaki zanlı S. M. hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemenin onayına sundu.

İddianamede 18 yaşındaki zanlının ‘ölümle sonuçlanan ağır yaralama' suçlamasıyla yargılanması talep edildi.

Davanın Darmstadt kentindeki gençlik mahkemesinde görülmesi bekleniyor. İddianamenin mahkeme tarafından onaylandıktan sonra duruşma tarihi belirlenecek.

Doğum gününde ölmüştü

S.M., 22 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ı Offenbach'ta çalıştığı restoranın bahçesinde darp etmişti. Saldırının ardından başını yere çarpan Tuğçe komaya girmiş, yaklaşık iki hafta sonra 23'üncü doğum gününde yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Tuğçe Albayrak için aralık ayının başında yaşadığı kent olan Hessen'deki Bad Soden-Salmünster'deki cenaze törenine çok sayıda kişi katılmıştı.

Tuğçe Albayrak'ın bireysel cesareti Almanya genelinde büyük övgü ve takdir toplamıştı. Tuğçe'nin tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek için araya girmesinin bedelini canıyla ödemesi ülk genelinde büyük üzüntü uyandırmıştı. S. M. olayın ardından tutuklanarak cezaevine konmuştu.