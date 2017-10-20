Yaratıcı tasarımlar TomTom sokakta

İstanbul, (DHA)- İSTANBUL’un en eski mahallelerinden TomTom Sokak’ta düzenlenen “Tasarım TomTom Sokakta” etkinliğinde ziyaretçiler birbirinden renkli Vespa motosiklet modelleriyle buluşuyor.

Sergi ve enstalasyonlar, sohbet ve atölyeler, canlı performanslarıyla Tomtom Mahallesi’nde tasarım dünyasına ilham veren etkinlikte Vespa motosiklet modelleri de ziyaretçilerle buluştu. Firmanın Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Yenilikleriyle tasarım dünyasını Tomtom mahallesine taşıyan ve değişik sektörlerden 100’ün üzerinde marka/tasarımcının yer aldığı bu etkinliğe Vespa modellerimizle katılmaktan memnuniyet duyuyoruz\" dedi.

Yeni Vespa 946 RED modelinin tanıtımını da yaptıklarını belirten Ümit Karaarslan, \"Dünyada satılan her RED temalı üründe olduğu gibi VESPA 946 RED satın alan müşterilerin AIDS araştırmaları vakfına 150 USD bağış yapmış olduklarını da belirtmek isterim. Bunun yanı sıra sergilediğimiz Vespa Primavera, Spring ve Supersport modellerimizle GTS 150 Motoguzzi ve Medley modellerimizle de ziyaretçilere test etme imkanını sunmuş olduk” diye konuştu.

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