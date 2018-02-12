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Yaralıya müdahaleyi izlediler

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yılmaz (40) motosikletin çarpması sonucu yaralandı

12 Şubat 2018 19:54

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yılmaz (40) motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yere savrulan yaralıya sağlık ekibi müdahale ederken, toplanan kalabalık çalışmayı izledi.
Kaza, saat 13.45 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer  Yılmaz\'a, yolun karşısına geçerken, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 70 FD 770 plakalı motosiklet çarptı. Yılmaz, çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralandı.
ELİNDE ÇAYLA İZLEDİ
Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlileri, yerde yatan yaralıya müdahale etti. Bu sırada, toplanan kalabalık meraklı gözlerle müdahaleyi izledi. Bir kişinin elinde içtiği çayla birlikte gelip yarılının başında durması ve bir başka kişinin cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Yılmaz\'ın, sol bacağında ve kolunda kırıklar oluştuğu belirlendi.
Polis, motosikletiyle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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