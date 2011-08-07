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YARALI POLİS VAN'A SEVK EDİLDİ VAN (A.A)

07 Ağustos 2011 19:33

-YARALI POLİS VAN'A SEVK EDİLDİ VAN (A.A) - 07.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında, yola döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralanan polis memuru Murat Çelikhası, helikopterle Van'a sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi sırasında mayın patlaması sonucu kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen polis memuru Murat Çelikhası, Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından helikopterle Van'a sevk edildi. Van Filo Komutanlığı'ndan ambulansla alınan polis memuru Çelikhası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek ameliyata alındı. Çelikhası için çok sayıda polis hastaneye gelerek kan verdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bugün öğlen saatlerinde, devriye görevini yürüten polis aracının geçişi sırasında yol kenarına döşenin mayının patlaması sonucu 4 polis memuru yaralanmıştı.

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