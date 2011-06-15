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YARALI POLİS ANKARA'DA ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 12:54

-YARALI POLİS ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırıda yaralanan polis memuru Servet Erkan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Erkan, kendi isteği üzerine Ankara'ya sevk edildi. Rize'den Trabzon'a ambulans helikopterle götürülen Erkan, Trabzon Havaalanından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Esenboğa Havalimanında ambulansa alınan Erkan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.  Yaralı polis memurunu yakınları ve hastane yetkilileri karşıladı.  Servet Erkan'ın tedavisi burada sürdürülecek.

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