Yaralı kedi için kapı kapı dolaştı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da Nurseda Eğilmez (24), gece bulduğu yaralı kediyi tedavi ettirmek için çalmadık kapı bırakmadı. Eğilmez, vücudunda derin yaralar olan kediye bakacak özel ya da devlete ait bir klinik bulamayınca çaresizlik içinde evine götürdü. Doyurduğu kedinin yanında hiç uyumadan bekleyen genç kız, hava aydınlanınca kediyi özel bir veterinere götürüp, ameliyat ettirdi.

Merkez Aziziye ilçesinde meydana gelen olayda, gece yarısı evinin bahçesinden gelen kedi sesi ile uyanıp dışarı çıkan binicilik antrenörü Nurseda Eğilmez, kanlar içinde bulduğu yaralı kediyi otomobille Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürdü. Burada hayvanla ilgilenilmediğini ileri süren Nurseda Eğilmez, kediye bakacak özel bir klinik de bulamayınca çaresizlik içinde evine götürdü. Doyurduğu kedinin yanında hiç uyumadan bekleyen genç kız, hava aydınlanınca kediyi özel bir veterinere götürüp, ameliyat ettirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nurseda Eğilmez, \"Kediyi ilk olarak Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürdüm. Buradaki veteriner hekime kediyi bahçemde yaralı bir halde bulduğumu ve hırçın olduğunu söyledim. Veteriner hekim elini dahi sürmeden kediyi kutudan ağzı açık bir kafese iterek koydu. Sonra birini aradılar. Kedinin bacağında kırık olduğunu, pazartesiden önce müdahale edemeyeceğini söylediler. Bunu rektörlüğe bildirip, şikayet edeceğimi söyledim. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gittim kapalıydı. Mecburen kediyi eve götürüp birlikte uyumadan sabahladık. Pazar günü de özel bir veterinere götürüp tedavisini yaptırdım. Benim birçok hayvanım oldu. Bu gibi sıkıntılarla artık karşılaşmak istemiyoruz\" diye konuştu.

Kediyi tedavi ettiremeyince Gürcükapı Polis Merkezi\'ne giderek veteriner hekim hakkında şikayetçi olan Nurseda Eğilmez, \"Bu kadar vicdansızlık olmaz. En azından kedinin acısını dindirmek için bir iğne vurulurdu. Unutmayalım ki bunlar bir hayvan da olsa canlıdır. Gecenin bir yarısı elimde yaralı bir kedi ile kapı kapı dolaştım. Ama bir destek bulamadım. Bizim örfümüzde, adetimizde ve kültürümüzde her canlıya yardım etmek vardır. Mesleği hayvanları iyileştirmek olan veteriner hekimin tutumu beni çok üzdü. Bundan böyle aynı tutum ve davranışları sergilememesi için karakola gidip şikayetçi oldum. Umarım gereken yapılır\" dedi.



FOTOĞRAFLI