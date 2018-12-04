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Yaralı kargayı sahiplendiler

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağacın dallarına kanadı takılan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı

04 Aralık 2018 16:01

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, ağacın dallarına kanadı takılan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiye görevlileri, tedavisi yapılan karganın iyileşinceye kadar bakımını üstlendi.
Gölcük\'te, eski Gazi Ortaokulu\'nun bulunduğu otopark alanındaki ağacın dallarına takılan kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Merdivenle ağaca yanaşan itfaiye görevlisi, kargayı aldı. İtfaiye merkezine götürülen karganın yaralandığı sağ kanadına, merkezde bulunan 112 Acil Servis ekibince müdahalede bulunuldu. İtfaiye görevlileri, kargaya iyileşinceye kadar merkezde bakma kararı aldı.

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