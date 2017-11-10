Yaralı geyiklerin tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında düştükleri sulama kanalından yaralı kurtarılan kızıl geyik ve yavrusunun tedavileri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde sürüyor.

Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'nde geçen 2 Kasım tarihinde sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kızıl geyik ve yavrusu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü. Geyikler, Hayvanat Bahçesi\'ne bağlı Fidanlık Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde veterinerler tarafından bakım ve tedaviye alındı. Kanaldan çıkmak isterken tırnakları aşırı biçimde zarar gören ve ayakta durmakta zorlanan geyiklerin bandaja alınan ayaklarındaki yaralar, veterinerler ve görevliler tarafından haftada bir temizlenerek, merhem sürülüyor. Geyiklerin hızla iyileşmesi için 2 yaşındaki anneye ve 4 aylık yavrusuna değişik dozajlarda antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Hayvanat Bahçesi veterinerleri, geyiklerin hızla iyileşmeleri için bakım ve beslemelerinin özenle yapıldığını, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacaklarını söyledi.

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