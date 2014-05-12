'Yaptırımlar AB'yi vurabilir'

AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanan ve malvarlıkları dondurulan 48 kişilik listeye yeni eklemeler yapılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin çalışmasını engelleyen Ukrayna ve Rusya vatandaşlarına uygulanacak yaptırımların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından ticari fayda sağlayan şirketlerin malvarlığının dondurulması da toplantıda tartışılacak.

Toplantıda AGİT Dönem Başkanlığını yürüten İsviçre Cumhurbaşkanı Didier Burkhalter de hazır bulunuyor.

Berlin'den uyarı geldi

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Michael Roth, "Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sertleştirilmesine kuşkuyla yaklaştığını" söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, "Ne kadar sert olursa olsun ekonomik yaptırımlar istediğimiz sonucu vermeyecektir" dedi. Michael Roth, "Yaptırımların AB'yi vurabileceği" uyarısında bulundu.