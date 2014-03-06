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Deutsche Welle

Yanukoviç'in hesapları donduruldu

BM Güvenlik Konseyi ile AB devlet ve hükümet başkanları Ukrayna krizini görüşmek için olağanüstü toplanıyor. Zirve öncesinde AB, Yanukoviç'in hesaplarını dondurduğunu duyurdu.

06 Mart 2014 12:04


Uluslararası toplumun Ukrayna krizini sona erdirme çabaları sürüyor. Batılı liderler ve Rusya arasında dün Paris'te yapılan görüşmelerde krizin sonlandırılması amacıyla bir temas grubu kurulması konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

Krizi görüşmek üzere bugün de BM Güvenlik Konseyi üyeleri New York'ta, AB devlet ve hükümet başkanları ise Brüksel'de olağanüstü toplanıyor.

AB'den yaptırım kararı

Olağanüstü zirve öncesinde AB, aralarında devlet başkanlığından uzaklaştırılan Viktor Yanukoviç’in de bulunduğu 18 kişinin banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı. AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan isimler arasında Yanukoviç'in çocukları ve birçok eski bakan da bulunuyor.

Zirveye Ukrayna'nın geçiş dönemi başbakanı Arseni Yatsenyuk'un da katılması bekleniyor. AB Komisyonu dün Ukrayna’ya 11 milyar euroluk yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, AB liderler zirvesinde Rusya'ya yönelik olası AB yaptırımlarının görüşüleceğini kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'daki durumun normalleşmesinden yana olduğunu "inandırıcı şekilde kanıtlaması" gerektiğini, "aksi halde önümüzdeki günlerde yaptırımlara gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu" vurguladı.

Paris'teki görüşme

Paris'te dün gerçekleşen görüşmede ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı John Kerry, Kırım krizinin baş göstermesinden bu yana ilk kez bir araya geldi.

Lavrov, Paris'te yaptığı açıklamada "Durumu istikrara kavuşturmak ve krizi sonlandırmak için en iyi ne şekilde yardımcı olabileceğimizi saptamak amacıyla görüşmelere önümüzdeki günlerde de devam etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

Kerry ise "Bugün gerilimi düşürmesini umduğumuz bir süreç için başlangıç yaptık" dedi. Roma'da yapılacak Libya Konferansı'na katılacak iki bakanın bugün yeniden ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kırım'daki gerginlik sürüyor

Bu arada BM Özel Temsilcisi Robert Serry, gözlem amacıyla gittiği Kırım'da silahlı kişilerce tehdit edildiği için Kırım'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Öte yandan Ukrayna makamları, Kırım’ı bölmeye çalıştıkları gerekçesiyle Rusya yanlısı Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sergey Aksyonov ve Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov için tutuklama kararı çıkardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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