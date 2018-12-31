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Yanmaktan son anda kurtarıldı

Bahattin ALBAYRAK / KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde yaşayan Hürmüz Haykır (73) yanmaktan son anda kurtarılırken, ev ise kullanılmaz hale geldi

31 Aralık 2018 04:08

Bahattin ALBAYRAK / KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında evde yaşayan Hürmüz Haykır (73) yanmaktan son anda kurtarılırken, ev ise kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Cumaderesi Mahallesi\'nde bulunan bir evde çıktı. Hürmüz Haykır, ısınmak için kyaktığı kömür sobası henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda parladı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, yerdeki halıya sıçradı. Halının tutuşması sonucu evde yangın çıkarken, Haykır\'ın evinden çıkan dumanları gören komşuları durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Hürmüz Haykır, itfaiye ekipleri tarafından evin içerisinden çıkartıldı. Ellerinde ve vucudunda kısmen yanıklar meydana gelen talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Haykır\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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