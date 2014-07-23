T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yanlışlıkla mı düşürüldü?

ABD istihbaratına göre, Ukrayna’nın Rusya sınırında düşürülen MH 17 sefer sayılı yolcu uçağı ayrılıkçılar tarafından yanlışlıkla vuruldu. Yolcuların çoğunun ülkesi Hollanda’da ise acı ve yas büyük.

23 Temmuz 2014 12:18


"Wall Street Journal" gazetesinde yer alan habere göre, ABD istihbaratının elinde Malezya Havayolları'na ait uçağın Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolünde olan bölgede SA-11 tipi roketlerle vurulduğunu gösteren deliller bulunuyor. İstihbarat yetkililerinin, söz konusu bilgiyi belli başlı muhabirlerle paylaştığı dile getiriliyor.

Ancak ABD istihbaratı, ayrılıkçıların yolcu ve mürettebatla bilrlikte 298 taşıyan Boeing 777-200 tipi uçağı kasıtlı olarak düşürmediği görüşünde. "Buk" tipindeki uçaksavar roket sisteminin nasıl kullanılacağını iyi bilmeyen ayrılıkçıların yanlışlıkla uçağı vuran roketi fırlattığı sanılıyor. Geçen perşembe günü meydana gelen faciadan sağ kurtulan olmamıştı.

Rusya doğrudan müdahil değil

Amerikan istihbarat birimlerinin elindeki bilgilere göre, Rus güçlerinin uçağın düşürülmesinde doğrudan bir rolü olduğuna dair elde bir kanıt yok. ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğrudan bir müdahalesinin olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları teknik malzeme ve eğitimle desteklediğini kaydeden Rhodes, kazadan sonra dahi Rusya'nın ayrılıkçılara olan desteğini kesmediğini kaydetti.

Hollanda'da yas

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta olan MH 17 sefer sayılı uçakta bulunan yolculardan 193'ü Hollandalıydı. Lahey hükümeti, çarşamba gününü ulusal yas günü ilan etti. Yolcuların cesetleri iki uçakla Ukrayna'dan Eindhoven'e nakledilecek. Cesetlerin burada teşhis edilmesi bekleniyor. İnterpol uzmanlarının teşhis işlemine şimdiden başladığı ifade ediliyor. Kaza kurbanları, soğutmalı vagonların bulunduğu bir trenle Ukrayna'nın Kharkiv kentine getirilmişti.

İncelemeler sürüyor

Öte yandan Ukrayna hükümetinin isteği üzerine, Hollanda soruşturmalara öncülük etmeyi kabul etti. Ayrılıkçıların teslim ettiği uçağın kara kutusunun İngiltere'de incelenmesi bekleniyor. Kayıt cihazlarının, uçağın düşürülüp düşürülmediğini ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDUkrayna RusyaHollandaStreet Journal34;Malezya HavayollarıUkraynaSA-11BoeingRusUlusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes CNNRusyaRusya UkraynaRhodesLumpurHollandalıydıUkrayna EindhovenUkrayna KharkivWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24