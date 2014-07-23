Yanlışlıkla mı düşürüldü?



"Wall Street Journal" gazetesinde yer alan habere göre, ABD istihbaratının elinde Malezya Havayolları'na ait uçağın Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolünde olan bölgede SA-11 tipi roketlerle vurulduğunu gösteren deliller bulunuyor. İstihbarat yetkililerinin, söz konusu bilgiyi belli başlı muhabirlerle paylaştığı dile getiriliyor.

Ancak ABD istihbaratı, ayrılıkçıların yolcu ve mürettebatla bilrlikte 298 taşıyan Boeing 777-200 tipi uçağı kasıtlı olarak düşürmediği görüşünde. "Buk" tipindeki uçaksavar roket sisteminin nasıl kullanılacağını iyi bilmeyen ayrılıkçıların yanlışlıkla uçağı vuran roketi fırlattığı sanılıyor. Geçen perşembe günü meydana gelen faciadan sağ kurtulan olmamıştı.

Rusya doğrudan müdahil değil

Amerikan istihbarat birimlerinin elindeki bilgilere göre, Rus güçlerinin uçağın düşürülmesinde doğrudan bir rolü olduğuna dair elde bir kanıt yok. ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğrudan bir müdahalesinin olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları teknik malzeme ve eğitimle desteklediğini kaydeden Rhodes, kazadan sonra dahi Rusya'nın ayrılıkçılara olan desteğini kesmediğini kaydetti.

Hollanda'da yas

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapmakta olan MH 17 sefer sayılı uçakta bulunan yolculardan 193'ü Hollandalıydı. Lahey hükümeti, çarşamba gününü ulusal yas günü ilan etti. Yolcuların cesetleri iki uçakla Ukrayna'dan Eindhoven'e nakledilecek. Cesetlerin burada teşhis edilmesi bekleniyor. İnterpol uzmanlarının teşhis işlemine şimdiden başladığı ifade ediliyor. Kaza kurbanları, soğutmalı vagonların bulunduğu bir trenle Ukrayna'nın Kharkiv kentine getirilmişti.

İncelemeler sürüyor

Öte yandan Ukrayna hükümetinin isteği üzerine, Hollanda soruşturmalara öncülük etmeyi kabul etti. Ayrılıkçıların teslim ettiği uçağın kara kutusunun İngiltere'de incelenmesi bekleniyor. Kayıt cihazlarının, uçağın düşürülüp düşürülmediğini ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor.