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Dünya
Deutsche Welle

Yanlışlıkla Kürtler vuruldu

ABD'nin Kobani'ye düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla bir sivil ve en az 6 YPG'li Kürt'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

16 Ekim 2014 20:34


Irak merkezli Kürt haber ajansı Rudaw, ABD'nin IŞİD'e yönelik hava saldırısında yanlışlıkla Kürtlerin vurulduğunu bildirdi. Saldırıda en az 6 YPG'li Kürt savaşçının ve bir sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kobani'deki Kürtlerin dış ilişkiler sözcüsü İdris Nassan da Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, saldırıda Kürtlerin öldüğünü doğruladı.

Müttefik kuvvetlerin uçaklarının aslında IŞİD militanlarını hedef aldığını belirten Nassan, cihatçıların Kobani'nin doğusunda kaçacak yer aradığını ve buldukları binada ise yaşlı Kürt kadınların önceden saklanmış olduğunu dile getirdi. Kobani'nin yaklaşık üçte birinin IŞİD'in kontrolünde olduğunu belirten Nassan, kentin geri kalanının ise YPG'liler tarafından savunulduğunu söyledi.

Kobani'de özellikle bandaj, antibiyotik, anestezi malzemelerinin giderek azaldığını ifade eden Nassan, tıbbi malzeme sıkıntısı yüzünden yaralıların ölümle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, Kobani'deki çatışmalarda geçen ay en az 662 kişi öldü. Bunlardan 258'inin YPG'li, 354'ünün de IŞİD üyesi oldugu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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