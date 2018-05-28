Yankesiciler kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda İnönü Caddesi üzerinde bulunan Devres Han önünde en az 2 kişiden oluşan yankesiciler, hırsızlık yaparken kameraya yakalandı.

Bir grup kadına arkadan yaklaşan yankesici, han girişinde elini attığı çantadan telefonu çaldı. Diğer yankesici ise etrafı gözetledi.

Mağdur olan kadın olay sonrası polise başvurdu. Polis ekipleri hanın güvenlik kamerasından yankesicileri tespit etti.

2 yankesici, uzun süre takip ettiği bir grup kadınının han girişine gelmesinin ardından harekete geçiyor, yankesicilerden biri etrafı gözetlerken diğeri el çabukluğuyla çantada bulunan telefonu alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken yankesiciler, hırsızlığın ardından olay yerinden uzaklaşıyor.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.