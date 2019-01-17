YANGINDAN KURTARILAN KÖPEK ÖLDÜ

Çorum\'da bir apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerince alevlerden son anda kurtarılıp tedaviye alınan köpek öldü. İtfaiye eri Yunus Özçiftçi, müdahale ettikleri yangında, alevlerin arasından kurtardığı ve kucağında taşıdığı köpeğin ölmesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Özçiftçi, \"Üst kata çıktım. Dumandan göz güzü görmüyordu. Baktım köpek var. Onu kucağıma aldım, koşarak aşağıya indim. Boynunda kayış vardı, çıkardım. Arkadaşlar barınağa götürdüler. Ancak hayvanın öldüğünü öğrendim. Çok üzgünüm\" dedi.

İtfaiye şoförü Ali Öremiş ise \"Hayvanı araca bindirdiğimde canlıydı. Solunumda zorluk çekiyordu. Ne kadar kalp masajı yapsak kurtadamadık. Bizi teselli eden; yavru bir köpek kurtardık. Bizi en azından o mutlu etti\" diye konuştu.

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Köpeği kurtaran Yunus Özçiftçi açıklama

İtfaiye şoförü Ali Öremiş açıklama

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Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)

