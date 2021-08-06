Yangın bölgesindeki basın toplantısında sansür: Reuters, Halk TV ve Fox TV ekipleri toplantıya alınmadı!

Orman yangınları bölgesinde Kemerköy Termik Santrali'nde açıklama yapacak olan bakanların programını takip etmek isteyen FOX, Halk TV ve Reuters muhabirlerine akreditasyon uygulandı ve bölgeye alınmadı.

Basın Konseyi uygulamaya tepki gösterdi. Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "RTÜK’ün, hükümetten aldığı talimatla televizyonların orman yangınlarıyla ilgili haberlerine sansürcü müdahalesinden sonra, şimdi de felaket bölgesinde bile akreditasyon uygulanarak bazı gazetecilere ayrımcılık yapılmıştır. FOX TV, HALK TV ve REUTERS haber ekipleri, bakanların yangınla ilgili açıklama yapacağı ve diğer ekiplerin girdiği Kemerköy Termik Santrali’ne alınmamıştır. Haber peşinde koşan gazetecilerin, diğer meslektaşlarının girdiği yene İçişleri Bakanlığı’nın emriyle jandarma tarafından sokulmamıştır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu her şeyden önce kaba sansürdür. Kamu gücünü kullananların,, benzerine hiçbir demokratik ülkede rastlanmayacak keyfi uygulamasıdır. Anayasamızın ve yasalarımızın teminatı altında olan ifade ve basın özgürlüğünün apaçık ihlalidir.

Halkın haber alma hakkının yok sayılmasıdır. Basın mensuplarını halktan yana gerçek habercilik yapanlar ve iktidar lehine haber yapanlar diye ayrıştırmadır. Hem engellenen gazetecilere, hem diğerlerine yapılan büyük haksızlıktır. Felaket bölgesinde canla başla çalışan gazeteciler, gerçeği halka ulaştırmak isterken akreditasyon yasaklarıyla engellenmek istenmiştir. Oysa gazeteciliğin ‘engellensen de gerçeğe ulaş’ kuralını unutan yasakçı zihniyet yine yenilmiş; gazeteciler her ne pahasına olursa olsun haberi yine halka ulaştırmayı başarmıştır.

Basın Konseyi olarak, eleştirel yayın yapan televizyon kanallarına yönelik bu yasa dışı ve antidemokratik uygulamaya muhatap olan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyor; felaket ortamında bile gazetecilere ayrımcılık yapan ve akreditasyon uygulayan siyasi anlayışı kınıyoruz."

FOX muhabiri Gülşah İnce: Bir liste var jandarmanın elinde ve o listede adı olmayan kurumlar içeriye alınmadı

Konuyla ilgili FOX Ana Haber canlı yayınında açıklama yapan FOX muhabiri Gülşah İnce "Günlerdir Kemerköy termik santralinin hemen yanından anbean yaklaşan alevleri sizlere aktarmayı sürdürmüştük. Ama şu an neredeyse 2 km dışındayız. Çünkü bugün anlamakta zorlandığımız bir akreditasyon engeliyle karşılaştık jandarma kontrol noktalarında. Aslında sadece ben değil, bir liste var jandarmanın elinde ve o listede adı olmayan kurumlar içeriye alınmadı." dedi.

İnce açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunu aslında ilk başta sadece termik santralin içerisi için düşündüğümüz bir önlem olarak algılamıştık. Çünkü dün Orman Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı buradaydı ve santral içerisinde bir basın toplantısı yapmayı düşünüyorlardı ama rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan yangın sebebiyle o toplantı gerçekleştirilemedi. Bugün, yine üç bakanın bir arada görüşeceği ve ardından Enerji Bakanı'nın açıklama yapacağı haberi geldi. Biz de burada günlerdir çalışan haber emekçileri olarak bir aray toplandık ve termik santrale gidiş için jandarma kontrol noktasında beklemeye başladık ve içeriden haber geldi. "Artık gazeteciler girebilir" dendi. hemen ardından harekete geçtik ancak camımızda FOX logosu görüldüğü için bizi içeri almadılar."

Foto muhabir Yasin Aktay da Twitter hesabından "Dün yanan Kemerköy Termik santralin sabah son durumunu ve çevresini haber yapmak için gittiğimiz de jandarmanın ‘Elimizde liste var o listede olmadığınız için giremezsiniz’ dedi. Listede A haber, CNN, Anadolu Ajansı, TRT vardı. Peki insanlar nasıl haber alacak!" paylaşımını yaptı.