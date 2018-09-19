'Yan bakma' cinayeti kamerada

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kına gecesinde \'yan bakma\' meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Ali Rıza Dugan\'ın (18) bıçaklanma anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77123 Sokak\'ta meydana geldi. Arkadaşının kına gecesine katılan Ali Rıza Dugan, bir süre sonra markete gitmek için eğlencenin düzenlendiği alandan ayrıldı. Yanında kız ve erkek arkadaşları bulunan Dugan\'ın yanında duran otomobildeki 3 kişi, iddiaya göre \'yan bakma\' iddiasıyla gençlere laf attı. Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği henüz bilinmeyen 3 kişi, otomobilden inip, Ali Rıza Dugan\'ın içinde bulunduğu gruba saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Dugan, yere yığılırken, şüpheliler ise otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyat edilen ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Duğan, yaşama 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden Dugan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kaçtığı otomobili, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi 74071 Sokak\'ta park halinde bulan polis, cinayete karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde 3 kişinin saldırına uğrayan Dugan\'ın yere düştüğü, bıçaklı saldırganların ise olaydan sonra otomobille kaçtığı görülüyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Cumali Deniz Görür ve Mehmet Yontar\'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Görür ve Yontar tutuklandı.



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