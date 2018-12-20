Yalova Üniversitesi'nde 10'uncu yıl kutlaması

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi, kuruluşunun 10\'uncı yılını Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Salonu’nda düzenlenen bir törenle kutladı. Rektör Pro. Dr. Suat Cebeci, \"Geride kalan 10 yılda millet olarak sıkıntılı günlerden geçtik ancak çok şükür ki hepsini atlattık. Artık önümüze bakma zamanıdır\" dedi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz ile akademik kadro ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, 10. Yıl tanıtım filminin gösterimi ile devam etti. Yalova Üniversitesi’nin 10 yıllık serüvenini konu eden tanıtım filminin gösterimi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci yıldönümlerinin genellikle kurumların geçmişinin muhasebesini yapmak ve geleceğe dair planlarını açıklamak için bir fırsat olarak kabul edildiğini söyleyerek, “Üniversitemizin geride kalan 10 yılında millet olarak sıkıntılı günlerden geçtik ancak çok şükür ki hepsini atlattık. Artık önümüze bakma zamanıdır. Bu sebeple geçmişe dair bir şey söylemeden geleceğimize dair planlarımıza yönelmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

ÜÇ TEMEL HEDEF

Geçmişe dair iyi bir okuma yaptıklarını ve bu kapsamda gelecek için üç temel hedef belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Suat Cebeci, şunları kaydetti;

“Üç temel hedefimizin ilki, kurumumuzun çalışanlarının huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmasıdır. Aradaki kırgınlıkların giderilip, herkesin işinden memnun, çalışma ortamında mutlu, kuruma aidiyet hissettiği ve zevkle çalıştığı bir ortamı hazırlamak en büyük hedefimizdir. Nitekim göreve başladığım tarihten itibaren de bu konuda oldukça mesafe kaydettik. İkinci temel hedefimiz, Yalova Üniversitesi’ni çevresiyle çok daha ilişkili hale getirmektir. Başta Yalova halkı olmak üzere kamu kuruluşları, iktisadi kuruluşlar ve iş dünyası ile işbirliği yapma konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu konuyla ilgili birkaç örnek verecek olursam; öncelikle Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin uygulamaları ve mezuniyet sonrası istihdamları konularında bir protokol yaptık. Yöremizdeki saygın kuruluşlardan olan TERSAN Tersanecilik ile Altınova ilçemizde istihdam güvenceli bir meslek yüksekokulu kurma konusunda işbirliği yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarla işbirliği çalışmalarımız da devam ediyor. Üçüncü hedefimiz ise öğrencilerimizin memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır. ‘Öğrencimizi, üniversite ile barıştırmalıyız’ diyerek yola çıktık ve kampüsümüzü, öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, içinde huzurla dolaşacakları ve kendilerini mutlu hissedecekleri bir yapıya kavuşturmak için planlar yaptık. İnşallah önümüzdeki öğretim yılı başına kadar bambaşka bir kampüsü öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Kampüsümüzü ne kadar görkemli ve öğrencilerimizin gurur duyacağı bir hale getirirsek öğrenci ve öğretim kalitemiz de o derece yükselecek.”

Rektör Cebeci’nin konuşmasının ardından Yalova Üniversitesi Müzik Kulübü’nün bestelediği “Yalova Üniversitesi 10. Yıl Marşı” kulüp öğrencilerinden Seben Ersoy, Eray Kılış, Hilal Cenik, Batuhan Kahya, Alper Turmuş, Taha Sevim ve Bilal Fidan tarafından seslendirildi. Daha sonra ise Yalova Üniversitesi Edebiyat Kulübü öğrencisi Yasemin Karaca, bir şiir dinletisi gerçekleştirdi. Son olarak da Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğu sahne aldı. Türk müziği eserlerinden oluşan bir seçkiyi izleyenlerle paylaşan Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğu’nun konserinden sonra, Yalova Üniversitesi’nin 10. yıldönümü kutlama programı sona erdi.



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