Yalçın Hoca da oradaymış!

Rum esirleri öldürdüğünü söyleyen Atilla Olgaç için "Yalancı ve korkağın biriydi" diyen Prof. Yalçın Küçük, esir alınan Rumları serbest bıraktırdığını söyledi.



Ergenekon operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Prof. Yalçın Küçük, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, tiyatrocu Atilla Olgaç ile birlikte askerlik yaptıklarını açıkladı. Prof Küçük, Atilla Olgaç için ‘’ Yalancı, korkağın biriydi’’ dedi.



'Atilla Olgaç korkağın biriydi'



Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Politis Gazetesine bir demeç veren Prof Küçük, esir edilen 10 Rum askerini öldürdüğünü ileri süren ve diplomatik kriz yaratan Olgaç ile 1974’de adada tanıştığını söyledi. Kıbrıs’ta Asteğmen olarak askerlik görevini yaparken Olgaç ile arkadaş olduğunu belirten Prof. Küçük, ‘’Atilla Olgaç Kıbrıs’ta hiç savaşmadı. Korkak biriydi. Savaşı da bir tiyatro oyunu gibi görüyordu. Bu yüzden de kısa süre sonra Ankara'ya geri gönderildi’’ dedi.



'Esirleri serbest bıraktırdım'



Kıbrıs harekatı sırasında kendi komutası altında olan askerlere Kıbrıslı Rumları öldürmeyip esir almaları talimatını verdiğini de, belirten Yalçın Küçük ‘’Esir aldığımız Kıbrıslı Rumları da serbest bıraktırdım. Türk ordusunun elinde kayıp Rum askeri yoktur’’ açıklamasında bulundu.



1938 doğumlu olan Prof. Dr. Yalçın Küçük, 1960 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini birincilikle bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Burada bir süre çalıştıktan sonra ABD'ye giderek Yale'de lisans eğitimi aldı. 1966'da ODTÜ'de çalışmaya başladı. 1973 yılı sonlarında 35 yaşındayken askere alındı. Asteğmen olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı.