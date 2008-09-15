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Spor

Yakubu'nun hedefi 20 gol üstü

15 Eylül 2008 03:00


Everton golcüsü Yakubu Aiyegbeni, geçtiğimiz yıl beklentileri aşmıştı. Bu sezon ise çok daha fazla çalıştığını söylüyor.


Nijeryalı golcü geçtiğimiz yıl Middlesbrough’dan Goodison Park’a 15 milyon avroya gelirken sezonu 21 golle kapatarak kendini kanıtlamıştı. Bu sezon şimdiden 2 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu yine 20 golün üzerine çıkmak istiyor. Daily Star’a konuşan Yakubu şunları söyledi:

“Bu yıl yine 20 golün üzerine çıkma konusunda kendime güveniyorum. Everton’a geldiğimden bu yana çok çalışıyorum ancak bundan rahatsız değilim. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum”

“David Moyes bizim kendimize inanmamızı sağladı. Geçtiğimiz yıl 20 gol kaydedince onun da ne kadar memnun olduğunu tahmin edebilirsiniz”

“Tabi ki yapması kolay değil, ancak çok çalışmayla ve kaliteli takım arkadaşlarımın yardımıyla bu sezon daha fazlasını atabilirim”

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