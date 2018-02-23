Yakın Doğu Üniversitesi :79 Botaş :63

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,(DHA)-SALON: Artuklu Yeni Spor Salonu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Kayla McBride 18, Kuanitra Hollingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 7, Courtney Vandersloot 15, Sandrine Gruda 14, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, Jantel Lavender 14

BOTAŞ: Elif Emirtekin 4, Frida Eldenbrink 5, Kiah Stokes 11, Nevin Natansever 10, Chelsea Gray 15, Büşra Akbaş, Kübra Erat 6, Sehernaz Çidal 12, Maryia Papova

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Botaş’ı 79-63’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk iki dakikası 2-2 eşitlikle geçilirken, Stokes ile pota altını kullanan Botaş, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirdi. Hücumda ritim bulmakta zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Chelsea Gray’i de devreye sokan Botaş, ilk periyotu 15-7 önde tamamladı. İkinci periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot’un basketleriyle 14\'üncü dakikada skorda dengeyi yakaladı (15-15). Chelsea Gray’in devreye girdiği bölümlerde hücumları değerlendiren Botaş, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Gruda ve Lavender’in boyalı alanda oyuna ağırlığını koymasıyla kontrolü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, devre sonunda soyunma odasına 33-30 üstün gitti.

Üçüncü periyota hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Mc Bride, Lavender ve Vanmdersloot üçlüsüyle 4\'üncü dakika içerisinde 9-0’lık seri yakalayarak skoru 42-30’a getirdi. Chelsea Gray’in orta mesafe isabetiyle rakibinin serisine son veren Botaş, buna karşın savunmada direnç gösteremedi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 61-46 üstün giren Yakın Doğu Üniversitesi, mücadelenin final periyotunda da etkili oyununu sürdürerek maçtan 79-63 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden Courtney Vandersloot seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, turnuvanın sonuna yaklaştıklarını, tüm takımların ilk hedefinin finale kalmak olduğunu belirtirek, \"Biz ilk adımı atmış olduk. Yakın Doğu Üniversitesi olarak geçen sene finali kazanarak kupayı müzemize götürmüştük. Bugün bu işin kolay olmadığı herkes ilk yarıda gördü. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu koruduk. Bundan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden geldiğince görevini yapmaya çalıştı. Chelsea Gray ilk maçta muazzam oynadı. İlk yarıda onu durdurmakta zorlandık. Ama ikinci yarıda daha iyi savunma yaptık. Botaş kadro olarak iyi durumda. Bizim onlarla ligde oynadığımız maçlar 2-3 sayıyla bitti ve son anda kazandık. Bunlar kolay işler değil... Herkes burada ilk hedef olarak final oynamayı düşünüyor. Biz de bunu gerçekleştirdik\"dedi.

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