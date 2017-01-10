Yahoo'nun adı değişiyor

İnternetin ilk döneminin en yaygın olarak kullanılan arama motorlarından biri iken Google'ın gölgesinde kalan Yahoo, Verizon'a satışının gerçekleşmesi durumunda elinde kalan varlıklarını yeni kurulacak Altaba adlı holding şirketine aktaracağını açıkladı.

Yahoo dijital reklam, e-mail ve medya varlıklarını 4,8 milyar dolara Verizon'a satmayı planlıyor. Ancak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan iki güvenlik açığı skandalının ardından, Verizon tarafından satışın onaylandığına dair nihai açıklama yapılmadı.

Yahoo, geçtiğimiz Eylül ayında 2014 yılında yapılan siber saldırının ardından 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Firma Aralık ayında yaptığı ikinci bir duyuruda ise 2013 yılında gerçekleşen başka bir saldırıda yaklaşık 1 milyar kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığı açıkladı.

Satışın tamamlanması durumunda Yahoo elinde kalan diğer varlıklar olan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'daki yüzde 15'lik ve Yahoo Japan'daki yüzde 35'lik payları yeni kurulacak Altaba adlı holding şirketine aktarılacak.

Şirketin CEO'su Marissa Mayer'ın ise Altaba'nın yönetim kurulunda olmayacağı açıklandı.

Google'ın ilk çalışanlarından olan ve 2012 yılında Yahoo'nun CEO'luk teklifini kabul eden Marissa Mayer, 1.1 milyar dolara satın aldığı mikro blog sitesi Tumblr örneğinde olduğu gibi start-up şirketlerine değerlerinden fazla ödeme yaptığı konusunda eleştiriliyordu.

Satışın ardından Mayer'ın Yahoo'nun temel işkollarından sorumlu olmaya devam etmesi bekleniyor.

Verizon'a satışının gerçekleşmesi durumunda Yahoo, 2008 yılında Microsoft'un şirket için teklif ettiği 40 milyar dolarlik bedelin yaklaşık onda birine satılmış olacak.