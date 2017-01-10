T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Yahoo'nun adı değişiyor

Yahoo temel operasyonlarının Verizon'a satılması durumunda elinde kalan varlıkları yeni kurulacak Altaba'ya aktaracağını açıkladı.

10 Ocak 2017 23:42

İnternetin ilk döneminin en yaygın olarak kullanılan arama motorlarından biri iken Google'ın gölgesinde kalan Yahoo, Verizon'a satışının gerçekleşmesi durumunda elinde kalan varlıklarını yeni kurulacak Altaba adlı holding şirketine aktaracağını açıkladı.

Yahoo dijital reklam, e-mail ve medya varlıklarını 4,8 milyar dolara Verizon'a satmayı planlıyor. Ancak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan iki güvenlik açığı skandalının ardından, Verizon tarafından satışın onaylandığına dair nihai açıklama yapılmadı.

Yahoo, geçtiğimiz Eylül ayında 2014 yılında yapılan siber saldırının ardından 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Firma Aralık ayında yaptığı ikinci bir duyuruda ise 2013 yılında gerçekleşen başka bir saldırıda yaklaşık 1 milyar kullanıcının hesap bilgilerinin çalındığı açıkladı.

Satışın tamamlanması durumunda Yahoo elinde kalan diğer varlıklar olan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'daki yüzde 15'lik ve Yahoo Japan'daki yüzde 35'lik payları yeni kurulacak Altaba adlı holding şirketine aktarılacak.

Şirketin CEO'su Marissa Mayer'ın ise Altaba'nın yönetim kurulunda olmayacağı açıklandı.

Google'ın ilk çalışanlarından olan ve 2012 yılında Yahoo'nun CEO'luk teklifini kabul eden Marissa Mayer, 1.1 milyar dolara satın aldığı mikro blog sitesi Tumblr örneğinde olduğu gibi start-up şirketlerine değerlerinden fazla ödeme yaptığı konusunda eleştiriliyordu.

Satışın ardından Mayer'ın Yahoo'nun temel işkollarından sorumlu olmaya devam etmesi bekleniyor.

Verizon'a satışının gerçekleşmesi durumunda Yahoo, 2008 yılında Microsoft'un şirket için teklif ettiği 40 milyar dolarlik bedelin yaklaşık onda birine satılmış olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YahooVerizonAltabaGoogleYahoo VerizonAncakEylülAralıkAlibabaYahoo JapanCEO Marissa MayerYahoo CEOMarissa MayerTumblrMayer YahooMicrosoft

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24