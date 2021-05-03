Yahoo, yeniden satılıyor

Verizon, AOL ve Yahoo'yu satın aldığı miktarın yarı fiyatına Apollo Global Management'e satacağını açıkladı.

ABD menşeli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Verizon, AOL ve Yahoo markalarının bulunduğu medya grubunu 5 milyar dolara varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'a satıyor.

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre Verizon şirkette yüzde 10 hisse sahibi olmaya devam edecek. Öte yandan içinde TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi online medya şirketlerini içeren Yahoo ve AOL markaları sadece "Yahoo" markası altında birleşecek.

Verizon, AOL'u 2015'te 4,4 milyar dolara almış, 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara almıştı.