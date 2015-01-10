Xherdan Shaqiri resmen Inter'de

Inter Milan, teknik direktör Roberto Mancini'nin ısrarla istediği orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 4.5 yıllığına renklerine bağladı.



2019 yılı sezonunun sonuna kadar Inter'de forma giyecek olan 23 yaşındaki Shaqiri, İsviçre'nin FC Basel takımından Bayer Münih'e 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

DHA'nın haberine göre, imza töreninden sonra açıklamada bulunan Shaqiri, İtalya'nın en ünlü kulüplerinden birine geldiğini belirterek, elinden geldiği kadar çalışacağını ve başarılı olacağına inandığını söyledi.