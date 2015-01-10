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Spor

Xherdan Shaqiri resmen Inter'de

İtalya'nın Inter Milan kulübü, Bayern Münih'in İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

10 Ocak 2015 21:08

Inter Milan, teknik direktör Roberto Mancini'nin ısrarla istediği orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 4.5 yıllığına renklerine bağladı.

2019 yılı sezonunun sonuna kadar Inter'de forma giyecek olan 23 yaşındaki Shaqiri, İsviçre'nin FC Basel takımından Bayer Münih'e 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

DHA'nın haberine göre, imza töreninden sonra açıklamada bulunan Shaqiri, İtalya'nın en ünlü kulüplerinden birine geldiğini belirterek, elinden geldiği kadar çalışacağını ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

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