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Spor

Xavi'nin hedefinde Pogba var

Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek

28 Nisan 2022 10:28

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Paul Pogba'yı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

TeleFoot'ta yer alan habere göre; İspanyol teknik direktör, yönetimden Pogba'nın transfer edilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından Katalan devinin yöneticileri de harekete geçti.

2016 yılından bu yana Manchester United'da forma giyen 29 yaşındaki Pogba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde 27 maça çıkan Fransız yıldız 1 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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