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Spor

Xavi Hernandez, Koronavirüs'e yakalandı

25 Temmuz 2020 13:21

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım" dedi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl Ell Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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