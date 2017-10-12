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Spor

WTA'de son finalist Caroline Garcia

Garcia, 2006’dan bu yana katılacak ilk Fransız tenisçi olacak

12 Ekim 2017 19:43

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Singapur’da düzenlenecek olan WTA finalerinde yer alacak son isim, Fransız Caroline Garcia oldu.

WTA’in internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Caroline Garcia'nın Rumen Simona Halep, İspanyol Garbine Muguruza, Çek Karolina Pliskova, Ukraynalı Elina Svitolina, Danimarkalı Caroline Wozniacki, ABD'li Venus Williams ve Letonyalı Jelena Ostapenko'dan sonra finallerde mücadele etme hakkı kazanan son isim olduğu belirtildi.

23 yaşındaki Fransız tenisçi 11 sene sonra  WTA finallerine katılacak ilk Fransız olacak. Fransa’dan WTA finallerine en son 2006 yılında Amélie Mauresmo ve Marion Bartoli katılmıştı.

Yıl içinde WTA turnuvalarında en iyi puanı toplayan 8 kadın tenisçinin Singapur'da sert kortta mücadele edeceği finaller, 22-29 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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