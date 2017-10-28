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Spor

WTA’de finalin adı belli oldu

WTA Finalleri'nde Danimarkalı Caroline Wozniacki ile ABD'li Venus Williams finalde karşılaşacak

28 Ekim 2017 20:37

Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, iki yarı final karşılaşması oynandı.

İlk maçta Danimarkalı Caroline Wozniacki, 1 saat 56 dakikalık mücadelenin ardından Çek Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İkinci yarı final karşılaşmasında ise 37 yaşındaki ABD'li tenisçi Venus Williams, Fransız Caroline Garcia'yı 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finalde Wozniacki'nin rakibi oldu.

İki tenisçi arasındaki final maçı yarın oynanacak.

 

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