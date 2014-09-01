Wowereit'in koltuğuna üç aday



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin teşkilât yönetimi bugün bir araya gelerek adaylara netlik kazandıracak.

SPD Berlin Teşkilâtı Başkanı Jan Stöß, SPD Berlin Eyalet Meclisi Grup Başkanı Raed Saleh ile çevre ve şehir gelişiminden sorumlu Senatör Michael Müller Klaus Wowereit'ın koltuğuna talip olmuştu.

Parti tabanı, adaylar arasında bir seçim yapacak. Bugünkü toplantıda sözkonusu seçim tarihi de belirlenecek.

2001 yılından beri iş başında bulunan Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Klaus Wowereit, geçen hafta yaptığı bir açıklamayla 11 Aralık'ta görevden ayrılmayı kararlaştırdığını ilan etmişti.

Wowereit, yapımı yılan hikâyesine dönen Berlin-Brandenburg Havaalanı (BER) nedeniyle eleştirilen Alman siyasetçilerin başında geliyordu.