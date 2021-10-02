Workup Girişimcilik Programı dahilinde 30 proje, 7.2 milyon dolar yatırım aldı

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na dahil olan 30 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

2017 yılından bu yana sürdürülen programa toplam başvuru sayısı 8. dönem için yapılan 600 başvuru ile birlikte 13 bine ulaştı.

Programın 8. girişimlerinin mezun olduğu "Demo Day" etkinliğine İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'da katıldı.

Aran, Workup Programı'nın bankanın girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu, bu alandaki desteği aldıkları yeni inisiyatiflerle sürekli genişlettiklerini vurguladı.

Aran, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan program dahilindeki 5 projeye yatırım yapıldığını ve toplam yatırım tutarının da 3,13 milyon dolara çıktığını aktardı.