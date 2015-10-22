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Deutsche Welle

Wolfsburg’un liderlik keyfi

Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven’i 2-0’la geçen Wolfsburg B grubunda liderliğe yükseldi. Mönchengladbach Juventus deplasmanından 1 puan çıkarırken, Galatasaray Benfica engelini 2-1’le geçti.

22 Ekim 2015 15:28


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. B grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Wolfsburg Hollanda ekibi PSV Eindhoven’i konuk ettiği maçı 2-0 kazandı. ‘Kurtlar’ rakibi karşısında Hollandalı Bas Dost (46.) ve Alman milli Max Kruse’nin (57.) golleriyle sonuca gitti. Her iki forvet kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.

Wolfsburg kalecisi Bengalio uzatma bölümünde kendi sebebiyet verdiği penaltıyı kurtardı. İsviçreli file bekçisi Locadia’nın vuruşunda gole izin vermedi. Maçı değerlendiren takımın yıldız transferi Julian Draxler “Açıkça daha iyi olan taraftık ve hak ederek kadandık. Sahanızdaki maçları kazanmak zorundasınız. Biz de bugüne kadar bunu başardık. İlk maçlarda 6 puana ulaşmak iyi bir sonuç” diye konuştu.

‘Kurtlar' bu sonuçla B grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Grubun diğer mücadelesinde CSKA Moskova ile Manchester United 1-1 berabere kaldı. 4’er puana sahip iki ekip ikinci sırayı paylaşıyor. Son sıradaki PSV’nin puanı 3.

Tarihindeki ilk puanı

Geçici teknik direktörü Andre Schubert yönetiminde Bundesliga’da 4 maçta 4 galibiyet alan Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi’nde konuk olduğu grubun favori ekibi Juventus deplasmanından da 1 puan çıkardı. Karşılaşma 0-0 sona ererken ‘Taylar’ Devler Ligi’nde kulüp tarihindeki ilk puanını aldı.

Puanını 7’ye yükselten İtalyan temsilcisi Juventus liderliğini devam ettirdi. Grubun diğer maçında Sevilla engelini 2-1’le geçen Manchester City 6 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. 3 puanlı Sevilla 3’üncü, 1 puanlı Gladbach 4’üncü sırada.

Galatasaray'dan ilk galibiyet

C grubunda mücadele eden Galatasaray, geriye düştüğü maçta Portekiz temsilcisi Benfica’yı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Konuk takım henüz 2’nci dakikada Arjantinli Gaitan’ın golüyle öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar bu gole 19’uncu dakikada Selçuk İnan (penaltı) ve 33’üncü dakikada Alman yıldız Lukas Podolski’nin golleriyle karşılık verdi.

Grubun diğer maçında Atletico Madrid Astana'yı 4-0 mağlup etti. C grubunda İspanyol ekibi 6 puanla lider. Aynı puana sahip Benfica ikinci, 4 puanlı Galatasaray 3'üncü sırada. 1 puanlı Astana 4'üncü ve son sırada.

Toplu sonuçlar:

A grubu: Malmö 1 – Shakhtar Donetsk 0, Paris Saint-Germain 0 – Real Madrid 0

B grubu: CSKA Moskova 1 – Manchester United 1, Wolfsburg 2 – PSV Eindhoven 0

C grubu: Atletico Madrid 4 – Astana 0, Galatasaray 2 – Benfica 1

D grubu: Juventus 0 – Mönchengladbach 0, Manchester City 2 – Sevilla 1

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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