Wolfsburg'un golcüsü Avrupa'da da sahnede



UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda ilk maçlar oynandı. Alman temsilcisi Wolfsburg, Sporting Lizbon’u ağırladığı maçı 2-0 kazanarak rövanş için önemli bir avantaj sağladı.

‘Kurtlar’ Portekiz ekibi karşısında özellikle ikinci yarıda etkili bir futbol sergilerken Bas Dost’un golleriyle sonuca gitti (üst resim). Bundesliga’da son haftalarda başarılı performansıyla dikkat çeken Hollandalı forvet 46 ve 63’üncü dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Wolfsburg’un ligde Bayer Leverkusen’i 5-4 yendiği maçta takımının 4 golünü atan Bas Dost böylece bu yıl resmi maçlarda kaydettiği gol sayısını 9’a yükseltti.

Almanya’da oynadığı 11’inci Avrupa Kupası maçında 10’uncu yenilgisini alan Sporting Lizbon, gelecek haftaki rövanş maçında Wolfsburg’u sahasında ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki bir başka Alman temsilcisi Mönchengladbach ise son şampiyon Sevilla ile deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

‘Taylar’ maçın genelinde önemli fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi. İspanyol temsilcisi, Vicente Iborra’nın tek golüyle kazandı (70.). Mönchengladbach bir hafta sonra sahasındaki rövanş mücadelesinde skoru lehine çevirmeye çalışacak.

Beşiktaş İstanbul’a bıraktı

Beşiktaş, ikinci tur ilk maçında konuk olduğu İngiliz ekibi Liverpool karşısında iyi bir futbol sergilemesine rağmen sahadan penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Anfield stadyumundaki mücadelenin tek golünü oyuna sonradan giren İtalyan yıldız Mario Balotelli penaltıdan kaydetti (85).

Beşiktaş bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde bu maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Ersan Gülüm ve Motta'dan yararlanamayacak.

İkinci tur ilk maçında Napoli’yi konuk eden Trabzonspor ise rakibi karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Bordo-mavililer kötü bir futbol sergiledikleri Avni Aker’deki maçta İtalyan temsilcisine 4-0 yenilerek tur şansını mucizelere bıraktı.

Napoli’nin gollerini Henrique (6.), Higuain (20.), Gabbiadini (27.) ve Zapata (90+2) kaydetti. Konuk takım Mertens ile bir penaltı atışından yararlanamadı (85.).