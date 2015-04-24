Wolfsburg’tan buraya kadar



UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Wolfsburg 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalya'nın Napoli takımına konuk oldu. “Kurtlar” rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa macerasını sonlandırdı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada ev sahibi takım Jose Callejon, (50.) ve Dries Mertens'in (65.) golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken Wolfsburg bu gollere Timm Klose (71.) ve Ivan Perisic (73.) ile karşılık verdi.

Napoli'nin yanı sıra adını son dörde yazdıran bir diğer İtalyan temsilcisi Fiorentina oldu. Fiorentina, 1-1'in rövanşında ağırladığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Alman milli Mario Gomez (43.) ve Perulu Juan Vargas (90+4) attı.

Kupanın son sahibi Sevilla da yarı finalde kendine yer buldu. İspanyol ekibi sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Rus Zenit'e konuk oldu. Rakibiyle 2-2 berabere kalan Sevilla turu geçen taraf oldu. Konuk takımın gollerini penaltıdan Carlos Bacca (6.) ve Kevin Gameiro (85.) atarken ev sahibi takım adına Rondon (48.) ve Hulk'un (72.) golleri tura yetmedi.

Üçüncü turda Beşiktaş'ı eleyen Belçika temsilcisi Club Brugge ise sahasında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dnipro'ya deplasmanda 1-0 yenildi ve elendi. Dnipro ekibini yarı finale taşıyan golü 82'nci dakikada Shakhov attı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak. Yarı final ilk maçları 7 Mayıs, rövanş mücadeleleri 14 Mayıs'ta oynanacak.