Wolfsburg’dan Inter’e 3’lük tarife



UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü turun ilk maçları oynandı. Kupadaki tek Alman temsilcisi Wolfsburg güçlü İtalyan rakibi Inter karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Yaklaşık 26 bin kişinin izlediği maçta konuk takım 5'inci dakikada Palacio'nun golüyle öne geçti. Ancak ‘Kurtlar' golcü savunmacısı Naldo ile ilk yarım saat dolmadan beraberliği sağladı (28.).

İkinci yarıda sahne alan takımın genç yıldızı Kevin De Bruyne (üst resim - solda) 63 ve 76'ncı dakikalarda attığı gollerle Wolfsburg'un 2010'un Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşısında 3-1'lik galibiyetini ilan etti. Wolfsburg menajeri Klaus Allofs maç sonrası takımı ve de Bruyne'yi övdü. Allofs “Kevin ikinci yarıda çok iyi bir oyun çıkardı. 3-1 çok iyi bir sonuç. Inter oyunu sahasında kabul etti. Biz de bulduğumuz pozisyonları çok iyi değerlendirdik" dedi. Maçın rövanşı 19 Mart Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

Beşiktaş İstanbul'a bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar öne geçtikleri maçta bu üstünlüğünü koruyamazken İstanbul'a deplasmanda attığı golün umuduyla döndü.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, Gökhan Töre'nin şık golüyle 46'ncı dakikada üstünlüğü yakaladı. Ancak Brugge 62'nci dakikada Tom de Sutter ile beraberliği sağladı. Maçın skorunu Refaelov'un penaltı golü 79'uncu dakikada belirledi. Karşılaşma sonrası Beşiktaş teknik direktöri Slaven Bilic, rövanş için hala şanslarının yüksek olduğunu ve ikinci maçta tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart'ta oynanacak.

Toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü tur ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

Wolfsburg 3 – Inter 1

Brugge 2 – Beşiktaş 1

Everton 2 – Dynamo Kiev 1

Fiorentina 1 – Roma 1

Napoli 3 – Dinamo Moskova 1

Villarreal 1 – Sevilla 3

Zenit 2 – Torino 0

Dnipro 1 – Ajax 0