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Spor
Deutsche Welle

Wolfsburg'da Hecking dönemi sona erdi

Mario Gomez'in de formasını giydiği Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da RB Leipzig karşısında alınan yenilginin ardından teknik direktör Dieter Hecking'in görevine son verildi.

17 Ekim 2016 23:46

165 maç ve 3,5 yıldan fazla bir süre sonra Alman birinci futbol ligi takımlarından Wolfsburg'da Dieter Hecking dönemi sona erdi. Wolfsburg kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre kulüp ile Hecking karşılıklı olarak anlaşarak işbirliğine son verme kararı aldı. Takımın başına geçici olarak U23 takımı çalıştırıcısı Valerien İsmail'in getirildiği bildirildi.

Sezona kötü başlayan ve son olarak pazar günü ligde RB Leipzig'e kendi sahasında yenilen 'Kurtlar' yedinci haftası geride kalan ligde altı haftadır galibiyet yüzü görmüyordu.

Puan cetvelinde 14'üncü sıraya gerileyen Wolfsburg'u cumartesi günü oynanacak Darmstadt maçına U23 teknik direktörü Valerien İsmail hazırlayacak.

Sezona Augsburg deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Wolfsburg daha sonra oynadığı altı maçtan 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılmış son olarak pazar günü ligin yeni takımlarından RB Leipzig'e evinde 1-0 yenilmişti. Bu maç sonrası tribünlerden Hecking aleyhine tezarühatlar yükselmişti.

Sezona iddialı giren Wolfsburg 42 milyon euro harcayarak kadrosunu aralarında Mario Gomez'in de olduğu birçok yeni isimle güçlendirmişti. Ancak yeşil-beyazlılar yedi hafta sonunda sadece altı puan toplayabildi.

İkinci sezonunda başarıyı yakaladı

Dieter Hecking, Wolfsburg'a 2012/13 sezonu kış arasında ikinci lig ekibi Nürnberg'ten transfer edildi ve alt sıralardaki takımın sezon sonunda ligi 11. sırada bitirmesini sağladı. Wolfsburg, Hecking yönetimindeki ilk tam sezonda altıncı oldu. Tecrübeli teknik adam 2014/15 sezonunda takımını ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve Almanya kupasını kazandırdı. 'Kurtlar' geçen sezon Devler Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselip Real Madrid'e elendi.

Wolfsburg bu sezon teknik direktörlük değişikliğine giden üçüncü Bundesliga ekibi oldu. Daha önce Werder Bremen Viktor Skripnik'in, Hamburg da Bruno Labbadia'nın görevine son vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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