T24 LogoT24 Logo
Spor

Wolfsburg'da büyük sevinç 

İSTANBUL,(DHA) Bundesliga'yı 16'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg, Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Holstein Kiel'i Play-Out rövanş maçında 1-0 mağlup ederek Bundesliga'da kaldı

22 Mayıs 2018 03:36

İSTANBUL,(DHA)

Bundesliga\'yı 16\'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg, Bundesliga 2\'yi 3\'üncü sırada bitiren Holstein Kiel\'i Play-Out rövanş maçında 1-0 mağlup ederek Bundesliga\'da kaldı.
Milli futbolcu Yunus Mallı\'nın 76 dakika forma giydiği mücadelede Wolfsburg, deplasmanda 75\'inci dakikada Robin Knoche\'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Play-Out eşleşmesinin ilk maçından da 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, gelecek sezon da Bundesliga\'da yer alacak. 
Öte yandan Bundesliga\'da Köln ile Hamburg küme düşmüş, Fortuna Düsseldorf ve Nürnberg, Bundesliga\'ya yükselmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Wolfsburg BundesligaHolstein Kiel PlayOutBundesligaMilliYunus MallıWolfsburgRobin KnochePlayOutBundesliga KölnHamburgFortuna DüsseldorfNürnberg Bundesliga
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24