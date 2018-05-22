Wolfsburg'da büyük sevinç 

İSTANBUL,(DHA)

Bundesliga\'yı 16\'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg, Bundesliga 2\'yi 3\'üncü sırada bitiren Holstein Kiel\'i Play-Out rövanş maçında 1-0 mağlup ederek Bundesliga\'da kaldı.

Milli futbolcu Yunus Mallı\'nın 76 dakika forma giydiği mücadelede Wolfsburg, deplasmanda 75\'inci dakikada Robin Knoche\'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Play-Out eşleşmesinin ilk maçından da 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, gelecek sezon da Bundesliga\'da yer alacak.

Öte yandan Bundesliga\'da Köln ile Hamburg küme düşmüş, Fortuna Düsseldorf ve Nürnberg, Bundesliga\'ya yükselmişti.