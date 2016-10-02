Wolfsburg ve Gomez yerinde sayıyor

Wolfsburg istediği çıkışı bir türlü yakalayamıyor. Avrupa kupalarını hedefleyen 'Kurtlar' Bundesliga'nın altıncı haftasında konuk ettiği Mainz karşısında 0-0'dan öteye geçemedi ve ligdeki galibiyet hasreti beş haftaya çıktı. Altı hafta sonunda Dieter Hecking'in iyi isimlerden kurulu kadrosu puan cetvelinin alt sıralarında kaldı. 6 puanı bulunan yeşil-beyazlılar 13'üncü sırada yer alıyor.

Pazar günü oynanan 25 bin 876 kişinin izlediği Volkswagen Arena'daki maçta Mario Gomez ve Julian Draxler başta olmak üzere Wolfsburglu oyuncular yine girdikleri önemli fırsatları gole çevirmeyi başaramadı. Ev sahibi takım, taraftarının da desteğiyle özellikle son 20 dakikada rakibi üzerinde belirgin bir baskı kursa da sonuca gidemedi. Konuk Mainz ise mücadeleci futbolunun karşılığında hakettiği bir beraberlik aldı. Maça ilk 11'de başlayan Yunus Mallı 83'üncü dakikada yerini Suat Serdar'a bıraktı.

Mainz dış sahada kaybetmiyor

Martin Schimdt'in takımı, UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda 3-2 yendiği Azerbaycan temsilcisi Gabala karşısındaki maçtan 3 gün sonra Wolfsburg karşısında da iyi bir savunma sergileyerek üst üste üçüncü dış saha maçından yenilgisiz ayrıldı. Öte yandan kırmızı-beyazlılar Wolfsburg ile oynadığı üst üste dördüncü maçta da rakibine kaybetmedi. 8 puanlı Mainz puan cetvelinde 11'inci sırada.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda 26 golle önemli bir katkı sağlayan Mario Gomez ise yine iyi fırsatlar bulmasına rağmen Wolfsburg formasıyla çıktığı beşinci maçta da golle tanışamadı.

Milli maç arası sonrası 7'nci hafta maçında Wolfsburg 16 Ekim Pazar günü sahasında RB Leipzig'i, Mainz ise aynı gün Darmstadt'a konuk edecek.

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DW/dpa/sid, UÇ