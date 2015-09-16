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Deutsche Welle

Wolfsburg üç puanla başladı

Şampiyonlar Ligi’nde Wolfsburg CSKA Moskova engelini yeni transferi Julian Draxler’in golüyle geçti. Mönchengladbach Avrupa’da da gülemedi. Galatasaray devleri ligine sahasında aldığı yenilgiyle başladı.

16 Eylül 2015 14:29


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı. Altı yıl sonra Kupa 1'de boy gösteren Wolfsburg B grubu mücadelesinde konuk ettiği Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 1-0 yendi. Maçın tek golünü 35 milyon euroluk yeni transfer Julian Draxler (40.) attı.

20 bin kişinin izlediği maçta rakibi karşısına hücum ağırlıklı bir kadro çıkaran teknik direktör Dieter Hecking karşılaşma sonrası “Skoru 2-0 yapmalıydık. Yine de önemli olan 3 puan almamızdı” dedi.

19 dakikada 3 penaltı

Bundesliga'da zor günleri atlatamayan Mönchengladbach Şampiyonlar Ligi'ne de kötü başladı. Alman temsilcisi, D grubu ilk maçında konuk olduğu Sevilla deplasmanında rakibine 3-0 yenildi.

Karşılaşmanın Çek hakemi Pavel Kralovec ev sahibi takım lehine 3 kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışlarından Kevin Gameiro (47.) ilkini gole çevirirken ikincisini direğe nişanladı (50.). Üçüncü penaltıyı kullanan Ever Banega (66.) skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü Yevhen Konoplyanka (84.) söyledi: 3-0.

Bundesliga'da dört hafta sonunda aldığı dört yenilgiyle son sıraya inen Mönchengladbach birçok eksiğine rağmen Sevilla karşısında maça iyi başladı. Ancak daha sonra son iki yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oyunun kontrolünü eline aldı ve maçtan farklı skorla ayrıldı. ‘Taylar' ligden sonra Avrupa'ya da iyi başlayamadı. Maçı değerlendiren teknik direktör Lucien Favre “takım henüz tempo, teknik ve zihinsel olrak arzuladığmız düzeyde değil” dedi.

Galatasaray mağlubiyetle başladı

C grubunda mücadele eden Galatasaray ise sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında istediği futbolu sergileyemezken Madrid ekibinin gollerini Griezmann (18./25.) kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde dört grupta oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle;

A grubu: Paris St Germain 2 - Malmö 0, Real Madrid 4 - Shakhtar Donetsk 0

B grubu: Wolfsburg 1 - CSKA Moskova 0, PSV Eindhoven 2 - Manchester United 1

C grubu: Galatasaray 0 - Atletico Madrid 2, Benfica 2 – Astana 0

D grubu: Manchester City 1- Juventus: 2, Sevilla 3 - Mönchengladbach 0

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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