Wolfsburg turu Almanya’da bıraktı



Wolfsburg tarihindeki ilk Avrupa kupası hayalini dün akşamki maçtan sonra yeniden ertelemek zorunda kaldı. Bundesliga ikincisi, bu sezon en kötü performanslarından birini sergilediği UEFA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalyan onbiri Napoli'ye sahasında 4-1 mağlup oldu.

Napoli'li futbolcular 55'nci doğum gününü kutlayan teknik direktörleri Rafael Benitez'e güzel bir doğum günü hediyesi vererek gecenin en farklı sonucuna imza attılar. İtalyan ekibi ilk yarıyı yıldız forveti Gonzalo Piguain (17.) ve Marek Hamsik'in (23.) golleriyle 2 -0 önde kaparken ikinci yarıda yine Hamsik (64.) ve Manolo Gabbiadini (77.) skoru 4-0 getiren isimler oldu. Wolfsburg'un tek golünü oyuna sonradan giren Nicklas Bendtner attı (80.).

Wolfsburg menajeri Klaus Allofs karşılaşmayı değerlendirirken “Çok iyi başlamıştık ancak yediğimiz ilk gol hızımızı kesti. Bu yıl iyi gelişme gösterdik ama bu oyun için söylenecek çok fazla bir şey yok” diye konuştu.

Gecenin diğer çeyrek final ilk mücadelelerinde geçen yılın şampiyonu Sevilla 1-0 geriye düştüğü maçta Zenit'i 2-1 yenerken son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyen Club Brugge ile Ukrayna'nın Dnipro takımları 0-0 berabere kaldı. Alman milli Mario Gomez'in formasını giydiği İtalyan ekibi Fiorentina ise Dynamo Kiev ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.