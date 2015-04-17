T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Wolfsburg turu Almanya’da bıraktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Napoli’yi ağırlayan Wolfsburg beklemediği bir sonuç alarak rakibine 4-1 yenildi.

17 Nisan 2015 14:53


Wolfsburg tarihindeki ilk Avrupa kupası hayalini dün akşamki maçtan sonra yeniden ertelemek zorunda kaldı. Bundesliga ikincisi, bu sezon en kötü performanslarından birini sergilediği UEFA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalyan onbiri Napoli'ye sahasında 4-1 mağlup oldu.

Napoli'li futbolcular 55'nci doğum gününü kutlayan teknik direktörleri Rafael Benitez'e güzel bir doğum günü hediyesi vererek gecenin en farklı sonucuna imza attılar. İtalyan ekibi ilk yarıyı yıldız forveti Gonzalo Piguain (17.) ve Marek Hamsik'in (23.) golleriyle 2 -0 önde kaparken ikinci yarıda yine Hamsik (64.) ve Manolo Gabbiadini (77.) skoru 4-0 getiren isimler oldu. Wolfsburg'un tek golünü oyuna sonradan giren Nicklas Bendtner attı (80.).

Wolfsburg menajeri Klaus Allofs karşılaşmayı değerlendirirken “Çok iyi başlamıştık ancak yediğimiz ilk gol hızımızı kesti. Bu yıl iyi gelişme gösterdik ama bu oyun için söylenecek çok fazla bir şey yok” diye konuştu.

Gecenin diğer çeyrek final ilk mücadelelerinde geçen yılın şampiyonu Sevilla 1-0 geriye düştüğü maçta Zenit'i 2-1 yenerken son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyen Club Brugge ile Ukrayna'nın Dnipro takımları 0-0 berabere kaldı. Alman milli Mario Gomez'in formasını giydiği İtalyan ekibi Fiorentina ise Dynamo Kiev ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşı 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UEFA Avrupa LigiNapoliWolfsburgAvrupaUEFA Avrupa KupasıRafael BenitezGonzalo PiguainMarek HamsikHamsikManolo GabbiadiniNicklas BendtnerKlaus AllofsSevillaZenitBeşiktaşClub BruggeUkrayna DniproMario GomezFiorentina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24