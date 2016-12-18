Wolfsburg nefes aldı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 15. haftasına cumartesi günü oynanan maçlarla devam edildi.

Akşam bölümünde oynanan karşılaşmada Wolfsburg, Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerek bu sezon kendi sahasında seyircisine ilk kez galibiyet izletebildi. Maçtaki tek golü Julian Draxler'in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı Jeffrey Bruma attı (33.). Yeşil-beyazlılar menajer Klaus Allofs'un ayrılmasından sonra çıktığı ilk maçta kümede kalma adına çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Wolfburg aynı zamanda dört maç sonra ilk galibiyetini almış oldu.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla ligin sürpriz ekipleri arasında yer alan Eintracht Frankfurt'ta oyuna sonradan giren Alex Maier takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı (67.). Maier bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı. Frankfurt ekibi sekiz maçlık yenilmezlik serisi sonrası ilk mağlubiyetini alarak 6. sıraya geriledi.

Ev sahibi takımda Mario Gomez ikinci yarıda farkı artırma adına önemli fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Wolfsburg 16. haftada Mönchengladbach'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Mainz ile karşılaşacak.

RP Leipzig liderliği devraldı

RB Leipzig üstün oynadığı maçta Hertha Berlin'i her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek evinde üst üste beşinci galibiyetini aldı ve ligde yeniden maç fazlasıyla Bayern Münih'in önünde liderliğe yükseldi.

RB Leipzig bu yıl evinde oynadığı son maçtan 3 puanla ayrılmayı bildi. Doğu Almanya temsilcisi 42 bin 558 kişinin izlediği maçta Hertha Berlin'i 41. dakikada Timo Werner ve 62. dakikada kaptan Willi Orban'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Leipzig temsilcisi, geçen hafta Ingolstadt deplasmanında aldığı sezonun ilk yenilgisinin acısını sahasında rahat bir oyundan sonra Hertha Berlin'i mağlup ederek unuttu ve evindeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Puanını 36'ya yükselten Ralph Hasenhüttl'in takımı pazar günü Darmstadt ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in önünde maç fazlasıyla yeniden liderliğe oturdu.

Hertha Berlin ise rakibi karşısında hayal kırıklığı yaratan bir futbol sergilerken bu sezon ilk kez üst üste iki kez yenilerek 27 puanda kaldı.

Karşılaşmayı değerlendiren Leipzig kaptanı Willi Orban "Geçen haftaki yenilgi sonrası kendimizi yeniden göstermek istedik ve bunu da yaptık. Hem de 90 dakika boyunca” diye konuştu. Hertha Berlin teknik direktörü Pal Dardai ise "Leipzig büyük bir baskı kurdu. İlk yarıyı gol yemeden bitirmiş olsaydık şansımız olabilirdi. Bugün iyi oynamadığımızı kabul etmeliyiz. Leipzig bizden daha hızlıydı” diye konuştu.

Leipzig 16. haftada belki de sezonun en önemli maçına çıkacak ve çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak. Hertha Berlin ise Darmstadt'ı ağırlayacak.

Schalke 1 puana razı oldu

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Schalke sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-beyazlılar forvet hattının uzun süreli sakatları Huntelaar, Embolo ve di Santo'nun yanı sıra hasta olan Choupo-Moting'in yokluğunda Ukraynalı Jewgeni Konopljanka'nın attığı beraberlik golüyle (74.) Freiburg karşında 1 puana razı oldu. Konuk takımın golünü Florian Niederlechner kaydetti (64.).

Schalke üst üste iki yenilgi sonrası 3. maçından da galibiyet alamadan ayrılarak yeniden düşüşe geçti ve puan cetvelinin Avrupa Ligi'ne katılma sıralarından uzaklaştı.

Schalke teknik direktörü Markus Weinzierl "Freiburg bugün çok iyiydi. Maça çok iyi asıldılar. Bu da bizim neden kazanamadığımızı açıklıyor. İki puan kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.

Puanını 18 yapan Schalke 16. haftada salı günü Hamburg deplasmanına gidecek. 20 puanlı Freiburg ise Ingolstadt'a konuk olacak.

Mainz kötü gidişata 'dur' dedi

Danny Latza'nın, Bundesliga kariyerinin ilk gollerini kaydettiği maçta Mainz Hamburg'u 3-1 yendi. Uzun süredir sakat olan orta saha oyuncusu uzak mesafelerden kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getiren isim olurken Hamburg da dört maç sonra ilk mağlubiyetini almış oldu.

Maça iyi başlayan Hamburg, gayretli futbolunun karşılığını 21. dakikada Bobby Wood'un attığı golle 1-0 öne geçerek aldı ancak bu üstünlüğünü koruyamadı. Rakibinin defans hatalarını da iyi değerlendiren Mainz, Hamburg'u Latza'nın 35, 56 ve 67. dakikalarda kaydettiği gollerle yendi ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Mainz'da Yunus Mallı 90 dakika forma giyerken Levin Öztunalı 76. dakikada Onisiwo'nun yerine maça dahil oldu.

Hamburg teknik direktörü Markus Gisdol "İyi ve mücadelesi yüksek bir maç izledik. İkinci gol için önemli şanslar yakaladık ancak kullanamadık. Nihayetinde kötü değildik fakat sonuca gidemedik” değerlendirmesinde bulundu.

Puanını 20'ye yükselten Mainz salı günü sezonun ilk yarısının son maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. 10 puanla 16. sırada kalan Hamburg ise Schalke'yi ağırlayacak.

Bremen 1 puandan memnun

Werder Bremen 'mini' çıkışını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar Weser stadyumunda dolu tribünler önünde oynanan maçta Köln ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. Konuk Köln 28. dakikada Artjoms Rudnevs ile öne geçerken ev sahibi Bremen bu gole 40 dakikada Serge Gnabry'nin uzak mesafeli golüyle karşılık verdi.

Köln rakibi karşısında iyi mücadelesinin karşılığını alamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Werder Bremen ise kötü başladığı ancak dakikalar ilerledikçe ağırlığını koyduğu maçta aldığı 1 puanla düşme hattından en azından biraz daha uzaklaştı.

Werder Bremen teknik direktörü Alexander Nouri "İlk yarıda iyi değildik. İkinci yarıda toparlandık. Daha iyisi olabilirdi ancak 1 puandan da memnunuz” diye konuştu. Köln teknik direktörü Peter Stöger ise "Takımımın sergilediği futboldan oldukça memnunum. Özellikle ilk yarıda maçın hakimiydik” değerlendirmesinde bulundu.

15 puanlı Werder Bremen 16. haftada yenilgisiz Hoffenheim'a konuk olurken 24 puanlı Köln Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Augsburg'da hoca değişikliği işe yaradı

Augsburg'da yeni teknik direktör Manuel Baum, Bundesliga kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. Hafta içinde Dirk Schuster'in sürpriz ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen genç takım çalıştırıcısı Baum yönetiminde Augsburg, sahasındaki maçta Mönchengladbach'ı 1-0 yendi ve rakibindeki krizi biraz daha derinleştirdi.

Maçtaki tek golü burnundaki kırık nedeniyle bir aydır maskeyle oynayan savunmacı Martin Hinteregger attı (75.). Avusturyalı oyuncu sene başında kiralık olarak mayısa kadar Mönchengladbach'ta forma giymiş ve sezon sonunda Salzburg'tan Augsburg'a transfer olmuştu.

Yedinci deplasmanda maçında altıncı yenilgisini alan Mönchengladbach'ta teknik direktör Andre Schubert üzerindeki baskı biraz daha arttı. Şanssızlıktan yakınan Gladbach kaptanı Oscar Wendt "Bunu haketmedik. Aslında bir deplasman maçı için iyi mücadele sergiledik. En azından bir puan alabilirdik” diye konuştu.

Puanını 17'ye yükselterek gözünü yeniden üst sıralara çeviren Augsburg 16. haftada Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. 16 puanla 13. sıraya gerileyen Mönchengladbach ise Wolfsburg'u konuk edecek.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Hoffenheim Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalarak ligin tek namağlup takımı olma unvanını korudu.

Bundesliga'da 15. hafta pazar günü yapılacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 17.30'da Darmstadt lider Bayern Münih'i ağırlarken TSİ 19:30'da Bayer Leverkusen Ingolstadt'ı konuk edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SID, UÇ