Wolfsburg devam, Beşiktaş tamam



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler dün akşam oynanan üçüncü tur rövanş mücadeleleri sonrası belli oldu. Almanya'nın kupadaki tek temsilcisi Wolsfburg sahasında 3-1 yendiği İtalyan rakibi Inter'i Guiuseppe Meazza'da da 2-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Kurtlar 42 bin 100 kişinin izlediği maçta Daniel Caligiuri (24.) ve oyuna sonradan giren Nicklas Bendtner'in (89.) golleriyle sonuca gitti. Inter'in tek golünü Rodrigo Palacia kaydetti. Güçlü rakibi karşısına ilk maçta aldığı skorun avantajıyla çıkan Dieter Hecking'in takımı kontra atak anlayışını benimsediği rövanş mücadelesinden de galibiyetle ayrılmayı başardı.

Wolfsburg yöneticisi Klaus Allofs maçtan sonra “Takım çok iyi mücadele etti ve sonunda 2-1'le hak ettiği bir galibiyet aldı. Ancak maç boyunca oyunun hakimiydik diyemem, tabii” diye konuştu. Almanya adına Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nden elendiği haftayı kurtaran takım Wolfsburg oldu. Yeşil-beyazlılar 2010'dan sonra bir kez daha UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist olmanın sevincini yaşadı.

Beşiktaş ikinci maçta da yenildi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk ekibi Beşiktaş ise 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Club Brugge'e bu kez 3-1 yenilerek Avrupa macerasını sonlandırdı. Siyah-beyazlı takım iyi başladığı ve öne de geçtiği İstanbul Olimpiyat Stadı'ndaki maçta üstünlüğünü koruyamadı.

İkinci yarıya Ramon Motta'nın şık golüyle başlayan (48.) ‘kara kartal' daha sonra rakibinin de Sutter (61.) ve Mbombo ile bulduğu 2 gole (80./90.) engel olamadı. Olcay Şahan 90+2'nci dakikada rakibine faul yaparak kırmızı kart gördü.

Çeyrek finalistler

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrası Fiorentina, Napoli (İtalya), Dynamo Kiev, Dnipro (Ukrayna), Wolfsburg (Almanya), Zenit (Rusya), Sevilla (İspanya) ve Club Brugge (Belçika) çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Eşleşmeler bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları ilk maçları 16 Nisan, rövanşları 23 Nisan'da oynanacak.