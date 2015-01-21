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Spor
Deutsche Welle

Witthöft ve Görges üçüncü turda

Alman tenisinin gelecek vadeden isimlerinden Carina Witthöft ve Julia Görges Avustralya Açık’ta 2’nci maçlarını da kazandı. 2 numaralı seri başı Sharapova ise üçüncü tura çıkarken zorlandı.

21 Ocak 2015 16:02


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta Alman tenisinin ilk üç sırasındaki Angelique Kerber, Sabine Lisicki ve Andrea Petkovic'in sürpriz erken vedalarının ardından Julia Görges ve Carina Witthöft (üst resim) üçüncü tura yükselerek kadın tenisçiler için teselli oldu.

Fed Kupası oyuncusu Görges, Melbourne'deki mücadelede Çek Klara Koukalova'yı 6-3, 4-6 ve 6-2 sona eren üç set sonunda 2-1 yendi. 26 yaşındaki raket “Performansımdan çok memnunum. En sevdiğim Grand Slam olan Avustralya'da kendimi çok rahat hissediyorum” diye konuştu. Görges daha önce Melbourne'de iki kez dördücü tur başarısı yaşamıştı.

19 yaşındaki Carina Witthöft de üçüncü tura yükselerek kariyerinin başında önemli bir başarıya imza attı. Witthöft, Amerikalı rakibi Christina McHale'yi 6-3, 6-0'lık setlerle safdışı bıraktıktan sonra duygularını “Çok çok mutluyum, buna inanamıyorum” sözleriyle ifade etti. Witthöft'ün üçüncü turdaki rakibi, ilk turda Kerber'i eleyen Rumen Irina-Camelia Begu oldu.

Sharapova zorlandı ancak turu geçti

Turnuvanın iki numaralı seri başı ve şampiyonluk adayı Maria Sharapova ise ikinci maçında eleme turundan gelen vatandaşı Alexandra Panova karşısında zorlandı. Sharapova 6-1, 4-6 ve 7-5 biten setler sonunda zayıf rakibi karşısında 51 basit hata yaparken iki kez de maç sayısını önlemek zorunda kaldı.

Tek erkeklerde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Roger Federer de ikinci tur maçında rakibine set verse de İtalyan Simone Bolelli'yi 3-6, 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle yendi ve üçüncü tura çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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