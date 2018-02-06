Wings For Life yine İzmir'de

İZMİR, (DHA)

Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run, 6 Mayıs\'ta yine İzmir\'de gerçekleşecek.

Son 2 senede olduğu gibi bir kez daha Ege\'nin incisinde yapılacak organizasyonun kayıtları https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr/tr/izmir/ adresinde devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla, \"Koşamayanlar için Koşuyoruz\" sloganıyla düzenlenen organizasyonda birinciyi starttan yarım saat sonra harekete geçen yakalama aracı belirliyor. Dünya üzerinde 5\'inci kez koşulacak Wings for Life World Run\'a bu yıl Türkiye çapından 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Geride kalan 4 senede dünyada 350 binin üzerinde kişi yarışa katılarak 20.6 milyon Euro bağış toplandı.

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