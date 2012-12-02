Windows 8′li Surface Pro, ocak ayında piyasada

Microsoft, Windows 8 işletim sistemi destekli Surface Pro tabletin 2013′ün ocak ayında satışa sunulacağını duyurdu.

Intel işlemciyi bünyesinde barındıracak olan tabletin satış fiyatı da Microsoft tarafından açıklandı. Geçen ay Windows RT‘li 32 GB’lık Surface‘ı 500 dolardan satışa sunan Microsoft, Surface Pro‘yu ise 899 dolardan piyasaya sürecek.

Full HD çözünürlüklü ekrana ve Intel Core i5 işlemciye sahip olan tablet, Windows 8 işletim sistemi ile uyumlu şekilde çalışıyor. Windows RT sürümüne sahip olan tabletler ne yazik ki kullanıcıların Windows uygulamalarını kullanmasına izin vermiyor.

Surface Pro’nun Windows 8 işletim sistemine sahip olması sayesinde tüm Windows uygulamaları tablet üzerinde uyumlu şekilde çalışıyor. Surface Pro ile birlikte kullanıcılara Surface dijital kalemin de verileceği söyleniyor. Kullanıcılar Windows RT tabletlerde olduğu gibi Touch Cover adı verilen klavyeli kapağı ve Type Cover’ı da ayrı olarak satışa sunacak. Surface Pro’nun 64 GB’lık versiyonu 899 dolardan, 128 GB’lık versiyonu ise 999 dolardan ocak ayında Amerika’da piyasaya sürülecek. (LOG Teknoloji dergisi)

