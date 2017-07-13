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Spor

Wimbledon'da ilk finalist Muguruza

Muguruza, final karşılaşmasında Venus Williams ve Johanna Konta arasında oynanacak müsabakanın galibiyle karşılaşacak

13 Temmuz 2017 19:19

İngiltere'nin Londra'da düzenlenen ve 4 Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon'ın ilk finalisti Garbine Muguruza oldu. Slovak rakibi Magdalena Rybarikova'yı 6-1'le sonuçlanan iki set sonucu mağlup eden Muguruza, Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist oldu.

Çeyrek final karşılaşmasında dünya 1 numarası Angelique Kerber'i deviren Muguruza, kariyerinin ikinci Wimbledon finaline katılmaya hak kazandı.

Muguruza, final karşılaşmasında Venus Williams ve Johanna Konta arasında oynanacak müsabakanın galibiyle karşılaşacak.

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