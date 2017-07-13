Wimbledon'da ilk finalist Muguruza

İngiltere'nin Londra'da düzenlenen ve 4 Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon'ın ilk finalisti Garbine Muguruza oldu. Slovak rakibi Magdalena Rybarikova'yı 6-1'le sonuçlanan iki set sonucu mağlup eden Muguruza, Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist oldu.

Çeyrek final karşılaşmasında dünya 1 numarası Angelique Kerber'i deviren Muguruza, kariyerinin ikinci Wimbledon finaline katılmaya hak kazandı.

Muguruza, final karşılaşmasında Venus Williams ve Johanna Konta arasında oynanacak müsabakanın galibiyle karşılaşacak.