Wimbledon'da finalin adı Kvitova-Bouchard

Wimbledon tek kadınlarda 2011 şampiyonu Petra Kvitova ile Eugenie Bouchard finalde karşı karşıya gelecek



İki Çek'ten Kvitova güldü

Çek tenisçileri karşı karşıya getiren Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar yarı finalinde gülen taraf, Safarova'yı 2-0 yenen 2011 şampiyonu Kvitova oldu.

Tek kadınlardaki yarı final mücadelesinde, kariyerinin ilk "grand slam" yarı finaline çıkan Çek Cumhuriyeti'nden Lucie Safarova ile 2011 şampiyonu vatandaşı Petra Kvitova karşılaştı.

İki tenisçinin de birer kez servis kırdığı ilk set, denk bir oyuna sahne oldu. Safarova'ya oranla fazla basit hata yapan Kvitova, oyunu, etkili ilk servisleriyle dengeledi. İlk set gibi çekişmeli geçen "tie break"i 8-6 kazanmayı başaran Kvitova, maçta 1-0 öne geçti.

İkinci setin 2. oyununda servis kıran Kvitova, avantajı ele geçirdi. Etkili servis oyununa, file önünde kazandığı sayıları da ekleyen Kvitova, 6. oyunda ikinci kez servis kırdı. Sonraki oyunda maç için servis atan 24 yaşındaki raket, seti 6-1, 1 saat 20 dakika süren karşılaşmayı da 2-0 kazanarak, kariyerinde ikinci defa "grand slam" finaline adını yazdırdı.

Bouchard 2-0 kazandı

Wimbledon’da günün ikinci tek kadınlar yarı finalinde Fransa Açık finalisti Simona Halep ile, sezonun iki Grand Slam turnuvasında da yarı final oynayan Bouchard karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın üçüncü oyununda servis kırarak avantajı elde eden Halep, bir oyun sonra bu avantajını yitirdi. İlk sette sakatlık sorunu da yaşayan Rumen tenisçi, buna rağmen seti tie-break’e götürmeyi başardı. Bu oyunun ilk beş servisinde karşılayan oyuncular puanı alırken, sonrasında ağırlığını koyan Bouchard ilk seti hanesine yazdırdı.

Kanadalı tenisçi ikinci sette tam kontroldeydi. 1-0’dan sonra rakibinin servisini arka arkaya iki kez kıran ve 5-1 öne geçen Bouchard, yedinci oyunda üç maç puanı elde etti. Simona Halep bu iki puanı da iyi savundu.

5-2’de maç için servis atan 13 nolu seribaşı, iki maç puanı daha yakaladı ancak çift hata yapmaktan kurtulamadı. Karşılaşmadaki altıncı maç puanını iyi değerlendiren 13 numaralı seribaşı, kariyerinin ilk Grand Slam finaline ulaştı.

Bouchard’ın finaldeki rakibi 2011 şampiyonu Petra Kvitova olacak. Kadınlar final maçı cumartesi günü oynanacak.