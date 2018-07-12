Wimbledon'da finalin adı belli oldu

T24

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam’i olan Wimbledon’da tek kadınlarda finalin adı belli oldu. Hamileliği nedeniyle tenise ara veren ve doğumdan sonra ikinci Grand Slam’inde boy gösteren 25 numaralı seribaşı Serena Williams, 13 numaralı seribaşı rakibi Julia Goerges’i 6-2 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Angelique Kerber’in rakibi oldu.

Williams, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bu çılgınca. Nasıl hissedileceğini bile bilmiyorum, son 16 ay içindeki dördüncü turnuvamda bunu başarmayı beklemiyordum, sadece kaybedecek bir şeyim yokmuş gibi hissediyorum ve özgür oynuyorum, tek yaptığım şey bu" dedi.

Kariyerinde 23 Grand Slam zaferi bulunan ve Nisan 1968’den beri uygulanan “açık turnuvalar” döneminde en fazla Grand Slam kazanan tenisçi rekorunu elinde tutan Williams, cumartesi günü zafere ulaşırsa 24. Grand Slam zaferini elde edecek ve tüm zamanlarda Margaret Court’un rekorunu egale etmiş olacak.

Günün diğer yarı final maçında ise Jelena Ostapenko’yu 6-3’lük setlerle devirmeyi başaran Angelique Kerber adını finale yazdırmıştı. Tek kadınlarda final karşılaşması 14 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.